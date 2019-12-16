Где-то между Украиной и Люксембургом. Россияне тратят треть бюджета на еду

Больше 30 процентов бюджета тратят жители России на покупку продуктов. Исследование жизни 40 европейских государств поставило нашу страну на 31-е место в рейтинге по этому показателю. На первом — Украины.

Как сообщают РИА Новости, чьи эксперты и проводили исследование, показатель рассчитывался по итогам 2018 года и включал в себя расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приводятся для среднестатистической семьи по итогам 2018 года. Россия перешла на строчку ниже, потеряв один процентный пункт. Из 40 государств, попавших в рейтинг, наименьшая доля расходов на еду приходится у жителей Люксембурга (8,4%), а наибольшая — у жителей Украины (50%).

В первую пятерку также вошли Казахстан — 47,6%, Молдавия — 43,8%, Северная Македония — 37,8% и Болгария — 36,5%.

«Самый низкий показатель расходов на алкогольные напитки и табачные изделия. зафиксирован в Люксембурге, Португалии, на Кипре и в Молдавии (не более 1,6% от своих потребительских расходов). Самая высокая доля расходов на эти товары в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%). Россия занимает 25-е место в этом рейтинге с показателем в 3%», – подсчитали эксперты РИА.











На кафе, рестораны и отели больше всего тратят в Швейцарии (11%), Греции (10,8%) и Испании (9,9%). Самые низкая доля по расходам на гостиницы и общепит у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%). В России на эти услуги жители тратят 3,5% своего бюджета.

На досуг и культуру наибольшая доля затрат у Швеции (18,7%), Великобритании (13%) и Австрии (11,5%). Доля этих расходов в России составляет 7,7%. Меньше всего на культуру и досуг тратят жители Молдавии (1,5%), примерное столько же — в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).



