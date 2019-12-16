«Сканию» унесло с платной трассы М-11

Впечатляющее ДТП на новой платной дороге М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) обошлось без пострадавших.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОР ДПС 1 ГИБДД 16 декабря, накануне около 22 часов на 650-м километре трассы, в Тосненском районе Ленинградской области, то есть на ближайшем к Петербургу участке, вылетел за пределы проезжей части тягач «Скания». По предварительной информации, мужчина за рулём автомобиля не справился с управлением. Сбито силовое ограждение, кабину большегруза завернуло.

В результате ДТП никто не пострадал.





Ближайший к Петербургу участок трассы М-11 открыл 27 ноября президент Владимир Путин, тогда же она получила название «Нева». Через несколько дней её протестировала «Фонтанка»: около 3,5 тысячи рублей ушло на бензин и чуть меньше 2 тысяч – за проезд.

Одна из самых громких аварий, произошедших на трассе с тех пор, – с участием Арсения Шульгина, сына певицы Валерии, 8 декабря. Он и его друзья получили различные травмы. После этого Арсений ещё дважды за неделю попадал в ДТП.