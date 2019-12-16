«Любая кухарка». Глава МВД Эстонии вспомнила Ленина, говорят о новом премьер-министре Финляндии

«Продавщица поднялась до премьер-министра». Так отреагировал председатель Консервативной народной партии Эстонии, занимающий пост министра внутренних дел Март Хельме на назначение неделю назад 34-летней Санны Марин премьером страны Суоми. До этого политик занимала в кабинете министров пост министра транспорта и связи.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился», — приводит слова Хельме ТАСС.

По мнению эстонского политика, от такого назначения «волосы встают дыбом», потому что «уличные активисты и необразованные люди» стали членами финского правительства.

Как писала «Фонтанка», парламент Финляндии проголосовал 10 декабря по вопросу доверия новому премьер-министру Санне Марин, которая представляет Социал-демократическую партию. Из 200 депутатов 99 проголосовали «за», 70 – «против». Таким образом, 34-летняя Марин стала самым молодым премьером в мире.



