"Женщина не может победить в драке мужчину? Враньё"

Скандал в профессиональном российском боксе. Вы про феминизм в боксе слышали? А он есть.

/www.youtube.com/Боевые ботаники

Таня Дваждова – 24-летняя боксерша из Петербурга, феминистка, которая уже несколько лет борется за отмену мужских и женских категорий в спорте. Несколько лет она выступала в любительских соревнованиях под мужским именем и выиграла 10 боев из 16. А потом открыто заявила, что она — женщина. Рассчитывала сломать систему. Но в итоге потеряла возможность выходить на ринг против мужчин.

14 декабря у Дваждовой появился шанс выступить в столице на профессиональном турнире по боксу «Дерись и побеждай». Но и она, и ее соперница распорядились этой возможностью по-своему. Таня и ее подруга Юлия Волкова вместо объявленного боя подняли плакаты с требованием допустить женщин до соревнований с мужчинами. Это были первые профессиональные соревнования Дваждовой, которые теперь могут стать и последними.

Сегодня на сайте спорткомплекса еще висит анонс на 14 декабря. "Главное событие вечера – бой за титулы чемпиона Мира IBA & WPBF, где лицом к лицу встретятся и выяснят, кто из них сильнейший, Анна Левина (Россия) и Сарафина Джулиус (Танзания). В карде также будет ещё один титульный бой между представителем Казахстана Ибрагимом Искандаровым и представителем Малави Мусой Аджибу!" Среди участников вечера имени Дваждовой нет.

– Каковы результаты вашей акции на турнире "Дерись и побеждай" в Москве? Как отреагировали организаторы турнира?





– На ринге вместо боя мы развернули плакаты с требованием к спортивным чиновникам в лице Павла Колобкова- министра спорта России, и Умара Кремлева-президента федерации бокса, немедленно допустить женщин до соревнований с мужчинами. Плакаты удалось пронести на арену под баннерами клубов, которые мы заранее согласовали с организаторами. Таких клубов в реальности не существует. В результате нас вывели из ринга, мы сумели беспрепятственно покинуть территорию спорткомплекса "Крылья Советов", потому что действовали быстро. Об итогах судить пока рано, прошел один день. Организаторы, естественно, отреагировали негативно.., все планируемое было в тайне.

– Правильно ли я понимаю, что это был для вас первый шанс выступить на профессиональных соревнованиях такого уровня?

– Да, на профессиональном ринге я не выступала, но шанс это не первый, профбои мне предлагали, со мной связывалась организация Файт Найтс. Но наша цель – изменить правила любительского спорта, вопрос о прекращении запрета на соревнования с мужчинами должен быть нормально рассмотрен в ближайшее время.

– Не опасаетесь ли вы, что из-за вашей акции для вас закроется доступ к профессиональным турнирам по боксу?

– Для женщин доступ в нормальный соревновательный спорт и так закрыт, вместо него предлагается "женский спорт", поэтому мне терять нечего.

– Вы боретесь за отмену женских категорий в спорте. Речь идет о всех видах спорта или каких-то конкретных? Почему у этой идеи нет массовой поддержки среди спортсменок?

– Да, разумеется, женщины должны иметь возможность выступать со всеми в любом виде спорта. Поддержка есть, я знаю многих спортсменок и российских, и зарубежных, которые полностью поддерживают то, о чем я говорю, но, как правило, эти люди не такие медийные и популярные, их меньше слышно, их никто не станет продвигать, они не выгодны системе.





Впрочем, нам любят предлагать "сначала победить всех женщин, а потом требовать соревнований с мужчинами", но мы имеем очень показательный пример. Линдси Вонн – одна из самых титулованных горнолыжниц в истории (77 побед на этапах кубка Мира), обратилась с просьбой допустить ее на мужские соревнования. Американка была уверена, что попадет в Топ-30 на этапах Кубка Мира. Однако тогда последовал жесткий отказ, потом Международная федерация лыжных видов спорта в течении нескольких лет переносила рассмотрение данного требования в надежде, что Вонн за это время сама откажется от этой идеи, да и возраст уже не позволит выступать так, как могла раньше.

Идею отмены женских категорий на самом деле поддерживают многие спортсменки. Но, как правило, такие люди не являются медийными, не имеют таких же ресурсов, как те, кто поддерживает систему. Недавно я общалась с одной боксершей, предлагала ей сделать вместе со мной акцию за отмену женских категорий в спорте. Она долго думала, а потом отказалась, потому что не хочет ставить под угрозу свою тренерскую работу и не хочет закрыть себе дорогу даже в женский спорт, который для нее все равно ценен.

- Фактически, вы хотите отмены женского спорта? Чтобы все соревнования стали смешанными?

– Это – программа максимум, к этому надо стремиться, вначале должны допустить до соревнований с мужчинами тех, кто хочет, поскольку женские категории являются следствием представления о женской слабости по сравнению с мужчинами и неспособности к конкуренции с ними.

- Летом этого года случился спортивный скандал, кенийская бегунья оказалась мужчиной. Другую спортсменку, двукратную олимпийскую чемпионку в беге на 800 метров Кастер Семеня тоже подозревают в том, что она не женщина. Эксперты говорят, что мужчины в беге имеют преимущество из-за большей мышечной массы как минимум. Можно ли игнорировать эти научные факты, добиваясь отмены женских категорий? Нет ли опасности, что по меньшей мере в некоторых категориях мужчины полностью вытеснят женщин с пьедестала?

– Есть и другие научные данные, по которым женщины набирают мышечную массу не хуже мужчин. Еще несколько лет назад я видела много статей, написанных на научно- популярном языке, где утверждается, что женщина вообще не может победить в драке мужчину. Сейчас уже ни для кого не секрет, – это является враньем. Впрочем, нашей целью не стоит доказать, что женщины сильнее мужчин, эта конфронтация активно навязывается как раз нам нашими оппонентами. Мы говорим про то, что все должны иметь равные возможности и занимать свое настоящее место. Отделение и ограничение никак не помогает прогрессу, а, наоборот, ограничивает. Уже сейчас довольно много женщин, которые могли бы по своим спортивным показателям иметь условно мужские титулы не ниже Мастера спорта международного класса. Пловчиха Е Шивен в 2012 года на олимпийских играх показала лучшее среди мужчин и женщин время, ее результат назвали невозможным.

В Бельгии женский велосипедный заезд был приостановлен из-за того, что велосипедистка Николь Хансельман обогнала мужчин, которые стартовали на 10 минут раньше.

Барбара Майер Винтерс стала финалисткой в соревновании по прыжкам в воду со скал в Акапулько, она была быстро дисквалифицирована – для «ее собственной безопасности», как ей сказали. Мужчины жаловались, что должны были соревноваться с ней. «Это смертельно опасное занятие», – протестовал один ныряльщик-мужчина. «В чем смысл, если все увидели, что женщина может делать то же самое?».

Пхетджи Джа- это тайская боксерша из Тайланда, которая выступала все детство против мальчиков, имела множество побед, а когда ей исполнилось 13 лет, ей запретили это делать.

Американская гольфистка Эмили Нэш добилась участия на юношеском турнире в Массачусетсе, она опередила всех своих соперников. Однако ей не вручили главный приз, поскольку мужские и женские зачеты официально разделены, и,поскольку такая победа не учитывается, приз ушел гольфисту, занявшему второе место......

"На вопрос о разнице физических возможностей мужчин и женщин я не скажу того, чего все так ожидают от спортсменок. Нет этой разницы, о которой любят писать статьи и книги. Есть только женщины, которым внушали это с детства и продолжают внушать в залах; есть система, при которой женщина и вправду никогда не будет достигать уровня мужчины с тем же званием — просто потому, что получила она его совсем не за то же самое, в своей отдельной категории...

Важно понимать, что эти две категории выделены исходя из представлений о женской неполноценности, неспособности к любой конкуренции с мужчинами. Это предлагается под видом свободы и доступности спорта для женщин. Мне предлагали профессиональные бои в женской категории, предлагали профессиональные тренировки. Возможно, я уже была бы известна и получала бы деньги, имела спонсорство. Но такой ценой мне это не нужно. Это насмешка, а не спорт. Это то, что ломает, а не делает сильнее. Движение за права женщин в целом — это, конечно, актуально и будет актуально еще долго, мне это близко. То, что в XXI веке женщина вынуждена выдавать себя за мужчину, как делали в Средние века, уже о многом говорит. Но феминизму в наше время не хватает радикальности и силового крыла. Если чьи-то права нарушаются, то бороться за них — это долг. Таня Дваждова в интервью The Village, 2017.

- У вас впечатляющая мускулатура. Может ли женщина выстроить такое тело без химии и стероидов? Препараты, которые вы употребляете, разрешены для участников профессиональных соревнований?

- Я считаю себя не очень сильной спортсменкой, и мое тело очень далеко от идеала, и тем более от женского предела. Я считаю, что может, есть много более способных и талантливых женщин, чем я. Теоретически я бы, конечно, прошла допинг контроль, – так же, как его проходят другие спортсмены, в том числе мужчины.

- Как сейчас выглядит ваш тренировочный процесс?

– Я сейчас мало тренируюсь, потому что уже не вижу в этом смысла. Меня допускают на несколько открытых рингов в Петербурге. Чтобы выступать там, нет необходимости придерживаться жесткого тренировочного графика, на более высокий уровень доступ все равно закрыт. Я несколько лет выступала на соревнованиях под мужским именем, и никто не знал, что я женщина. Потом я раскрыла свой настоящий пол, надеясь, что отношение изменится. Но стало только хуже. Мы с тренером каждые выходные ездили на соревнования, и почти везде это заканчивалось скандалом, меня не допускали. Мне не нужно самой уже ничего. Я не хочу, чтобы другие повторили мою судьбу.

- Вы начинали в фанатском движении. Из-за этого у вас когда-нибудь были какие-либо проблемы, с полицией, с школьными учителями, с родителями?

– Да, начинала по сути в околофутболе. Серьезных проблем с законом в связи с этим не было.

- Расскажите немного подробнее о своей семье. Кто ваши родители, где прошло ваше детство?

– У меня приличная семья, в детстве всего хватало... У моей матери высшее образование, бабушка – учительница русского и литературы... Но в колледж, в который я поступала, девочек не принимали на специальность спасателя и пожарного. В нашей стране существует список законодательно запрещенных для женщин профессий, и эти ограничения, на мой взгляд, недопустимы.

- Какую самую серьезную травму вы получали в результате боя с мужчиной? А ваш противник?

– На забиве по околофутболу за один раз сломали ребра, нос. Наверное, это самое серьезное. Я тоже носы ломала другим, сотрясения люди получали. Честно говоря, не помню точно всех травм.

- Извините за этот вопрос, но я не могу его не задать: как обстоят у вас дела с личной жизнью? Влюблены ли вы, встречаетесь ли с кем-то?

– С этим у меня все в порядке, у меня есть отношения с парнем. Но планов на семью и детей мы пока не строим.

- И последний вопрос. Кем и где вы бы хотели видеть себя через 10 лет?

– Не знаю. Для меня уже не стоит вопрос, кем именно я буду, важно, что принесет моя социальная деятельность.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»