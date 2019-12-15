«Пытались выставить дурой». Выпускница СПбГУ оплевала преподавателей, те пожаловались в полицию

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) пожаловался в правоохранительные органы на поведение своей выпускницы Александры Элбакян — создательницы ресурса Sci-Hub, который в открытом доступе размещает научные публикации. Во время заседания этической комиссии университета 10 декабря выпускница плюнула в лицо двум преподавателям, говорится на сайте СПбГУ.

Александра Элбакян училась в магистратуре на филологическом факультете по профилю «Языки Библии». В этическую комиссию она пожаловалась летом этого года после того, как получила тройку за дипломную работу. В жалобе (есть в распоряжении «Фонтанки») выпускница утверждает, что оценка была несправедливой, учеба проходила в «отравленной атмосфере», а преподаватели в течение двух лет «пытались выставить дурой».

Конфликт на заседании комиссии по этике произошел после того, как ее председатель, почетный профессор СПбГУ Геннадий Богомазов, предложил отклонить жалобу выпускницы. Александра Элбакян сказала «Фонтанке», что плюнула ему в лицо дважды: по ее словам, во время заседания члены комиссии обращались с ней грубо.

Таким же образом она выразила отношение и к своему бывшему преподавателю, сотруднику кафедры библеистики Александру Сизикову. Выпускница утверждает, что Сизиков встал со своего места, будто собираясь ударить ее — после этого она в него плюнула.





После этого сотрудники университета вызвали охрану. На сайте университета говорится, что выпускница «позволила себе агрессивное поведение», а охране удалось ее остановить.

В жалобе на неэтичное поведение преподавателей университета Александра Элбакян написала, что заведующий кафедрой библеистики Анатолий Алексеев сравнивал ее со студенткой, учившейся в прошлом, называя ту «жидовкой». Элбакян перечислила претензии к качеству образования и сообщила, что преподаватель Александр Сизиков провоцировал ее из-за того, что та «успешно отвечала на занятиях». Выпускница выразила недоумение тем, что получила низкий балл за выпускную квалификационную работу, несмотря на успешное обучение в течение двух лет. «Конечно, в моей ВКР (выпускной квалификационной работе) есть недостатки. Но то, что за ВКР поставили всем студентам пятерки, а мне три – абсолютно никакого отношения ни к качеству моей работы, ни к моим знаниям не имеет. Сделано это было специально для того, чтобы меня унизить, морально разбить, а также чтобы закрыть мне дальнейшие возможности заниматься наукой», — написала она. Как говорится в жалобе, после защиты диплома Александра Элбакян пыталась подать заявление на апелляцию, но повторного рассмотрения ее работы добиться студентке не удалось.

Член комиссии по этике, декан Высшей школы журналистики Людмила Громова, не смогла рассказать «Фонтанке», как прошло заседание 10 декабря и чем был спровоцирован конфликт, предложив дождаться публикации решения на сайте университета. Собеседник в СПбГУ заявил «Фонтанке», что жалобы Александры Элбакян касались в первую очередь качества образования и оценки за выпускную работу, что не является предметом рассмотрения этической комиссии.