В Шлиссельбурге прошли депутатские выборы. Голосовать пришел каждый второй избиратель

Больше сорока процентов составила явка на выборах совета депутатов Шлиссельбурга. Местные жители запутались в версиях – то ли это показатель того, что нечистые схемы включили все кандидаты, то ли шлиссельбуржцы устали от происходящего в городе.

Как сообщает 47News, к вечеру 15 декабря избирательные комиссии дали финальные цифры – на выборы пришли 4804 человека, это 42,5 процента избирателей. Явка оказалась неожиданно высока. На последних выборах в Шлиссельбурге явка не дотянула и до 35%, а когда выбирали депутатов по всей области – всего 26.

Больше всего голосующих пришли на участок 571, где баллотировался нынешний мэр Владимир Номеров. Корреспондент издания проехался по всем участкам, ближайшим рынкам и прочим местам где, судя по всему, за «правильные» голоса в бюллетенях давали деньги. За правом голоса в Шлиссельбурге выстроилась очередь. То ли это подкуп, то ли протест.



