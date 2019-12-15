Жители Волосово не хотят жить с видом на петербургский мусор

В областном городе Волосово прошёл митинг против расширения мусорного полигона. Жители возмущены, что их «держат за дебилов».

Как сообщает 47News, на согласованный митинг вышло около двухсот человек, при этом никого из представителей городской администрации на месте не было. От арендаторов полигона, компании «Профспецтранс», присутствовала секретарь, которая не сказала ни слова. Жители в основном упирали на то, что им нужен чистый воздух и никакого другого мусора, кроме областного, они на действующем полигоне не приемлют. В соцсетях звучали и вопросы: «Совсем за дебилов нас, что ли, принимают?».

Останавливаться активисты не планируют. На 22 декабря согласован еще один митинг.

Площадь действующего полигона – 5,77 гектар. После реконструкции планируется увеличить объём отходов в твёрдом теле. На сегодня это 200 тысяч кубов и заполнение на 80 процентов, дозагрузить планируется ещё 300 тысяч.



