«Такие матчи запоминаются на всю жизнь». Россия снова обыграла финнов на «Газпром Арене»

Как и год назад сборная России по хоккею обыграла Финляндию в Петербурге на домашнем стадионе футбольного «Зенита». До рекорда посещаемости не хватило совсем немного.

Проводить в декабре по два хоккейных матча на футбольной «Газпром Арене» становится уже традицией. Год назад это казалось чем-то невероятным, и эмоции от того были особенно яркими. Сейчас такого вау-эффекта уже нет, но «Русская классика» на одном из крупнейших стадионов Европы становится одним из самых долгожданных событий в преддверии Нового года.

RussiaHockeyClassicFest начался на «Газпром Арене» за 2,5 часа до стартового вбрасывания. Если в прошлый раз акцент делался больше на «классические» страницы отечественного хоккея, то теперь это была художественная и литературная классика. В фойе стадиона находилась фотозона с мировыми шедеврами из коллекций Русского музея, Эрмитажа и Третьяковской галереи, на основной сцене проходил поэтический батл, а детей (впрочем, не только их) развлекали трехметровые Пушкин, Достоевский и Гоголь.

Для настоящих ценителей хоккейной истории была развернута экспозиция, посвященная победам и достижениям отечественной сборной. Здесь были выставлены все золотые олимпийские медали, завоеванные национальной командой, а также реплики игровых свитеров сборных СССР и СНГ с победных Олимпиад.





Одним из центральных событий стало выступление певицы Zivert на основной сцене прямо перед хоккейной коробкой за полтора часа до игры.Если вы впервые услышали это имя (как, например, автор этих строк), то вот вам пара занимательных фактов: у ее клипа на песню «Еще хочу» на YouTube 77 млн просмотров, а сама Zivert стала второй по популярности среди российских артистов в Applemusic.

– Мы сегодня будем проводить шаманский ритуал на победу, – объявила певица со сцены перед своим выступлением.

К сожалению, концерт закончился перед раскаткой хоккеистов. В прошлом году игроки разминались прямо во время выступлений «Мумий Тролля» и Григория Лепса. Многие из них признались, что было здорово. Впрочем, Zivert все-таки появилась еще раз перед началом матча. На этот раз она пела прямо на льду, катившись на специальной платформе в виде шайбы. Ее выступление прошло под аккомпанемент тысяч светящихся палочек, разложенных заранее на трибунах.

На символическое вбрасывание вышел трехкратный олимпийский чемпион, президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.

– Привет Питер! – воскликнул Третьяк. – От имени ФХР хотел сказать вам большое спасибо, что пришли поддержать нашу команду. Хотел бы пожелать вам счастья и удачи, мира на земле и получить удовольствие от игры сборных России и Финляндии!

Ситуация для сборной России была напряженная. Отечественная команда уступила в первом матче Кубка Первого канала Швеции (3:4), по буллитам обыграла Чехию (4:3). В итоге перед решающей встречей с Финляндией на счету россиян было два очка и не все зависело от них. Единственное, что было понятно: нужно было побеждать финнов в основное время, чтобы сохранить надежду на первое место.

Гости начали активнее россиян, но тут же схватили удаление. Шайба сразу же оказалась за спиной вратаря Финляндии Франса Туохимаа, но защитник Илари Меларт сумел ее выбить раньше, чем она закатилась в ворота. Буквально спустя несколько секунд Антон Слепышев все-таки забил с передачи Вадима Шипачева. Это ненадолго заставило финнов умерить свой пыл, но уже вскоре они вновь вернулись к натиску на ворота Ильи Сорокина.





Россияне ответили выходом два в одного: Владимир Ткачев, выступающий за СКА (это важное уточнение, потому что за сборную играет еще один Владимир Такчев, но из «Ак Барса»), вывел на бросок Никиту Сошникова. Финский голкипер отлично показал себя в этой непростой ситуации и отбил шайбу. На 12 минуте Павел Карнаухов резко выехал из-за ворот, но Туохимаа вновь не дал себя провести.

Второй период команды начали на встречных курсах. Атаки шли друг за другом почти без остановок. На 26 минуте после опасного броска Миро Аалтонена спас Сорокин, а на 27 уже Ткачев (опять тот, который из Петербурга) убегал один на один с финским вратарем, но безуспешно.

На 37 минуте шайба чиркнула по перекладине ворот российской команды. В третьем периоде ни та, ни другая команда старались не идти активно вперед. Хоккеисты играли максимально надежно в обороне и ждали шанса на чужой половине. В такой игре удачливее оказались россияне: на 58 минуте Слепышев отобрал шайбу, сам вошел в зону соперника, бросил и оформил дубль.

2:0 – сборная России остается непобедимой на «Газпром Арене».

Но в целом в турнире повезло меньше: в параллельной встрече Швеция обыграла Чехию 3:1 и выиграла Кубок Первого канала. Возможно, в следующем году стоит задуматься над переносом турнира полностью на футбольный стадион в Петербурге.

– Такие матчи запоминаются на всю жизнь, – заявил защитник сборной России Вячеслав Войнов. – Организаторы проделали колоссальную работу, атмосфера — супер. Что касается игры, то решили сыграть немного от обороны, потому что в предыдущих матчах было допущено много ошибок и пропущено много шайб. Ребята понимали, что этот матч очень важен и очень нужно довести его до конца. Моментов было много. Трудно сказать, с чем связана плохая реализация. Где-то отдачи нет, где-то перегорели, где-то перестарались. Где-то попроще надо было сыграть.

Итоговая посещаемость матча Россия – Финляндия составила 67877 зрителей – совсем немного не дотянулись до прошлогоднего рекорда (71 381). Но все еще впереди. 19 декабря на «Газпром Арене» пройдет не менее (если не более) принципиальное противостояние СКА – ЦСКА. Напомним, что перед армейским дерби выступит чемпионка мира и Олимпиады Алина Загитова .

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»