Представители бывшего председателя комблага Рублевского отрицают информацию об обысках у него дома

По словам бывшего советника Владимира Рублевского Ольги Гнездиловой, информация об обысках в его доме не соответствует действительности. Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия в отношении экс-председателя комитета по благоустройству.

По данным Znak.com, уголовное дело связано с закупкой уборочной техники. Позднее издание уточнило, что Рублевский сам связался с корреспондентом и опроверг информацию о следственных мероприятиях.

Владимир Рублевский покинул должность главы комблага 14 октября. Его место занял заместитель председателя Сергей Малинин. При этом в текущем году ГУДП «Центр» закупило 471 единицу уборочной техники. Кредит на 3 млрд рублей выдал банк «Санкт-Петербург». Кроме 110 тракторов завода «Вихури Рус» более чем за миллиард рублей речь идет о 40 многофункциональных коммунальных машинах «Мультимобиль» (288 млн), 128 машинах для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ на базе трактора «Беларус» 82.1 РФ (211 млн), 74 комбинированных дорожных машинах ЭД300АК на базе трехосного КАМАЗа-65115 (536 млн) и 119 — на базе КАМАЗа-53605 для комплексной уборки протяженных широких улиц в районах с новой застройкой (833 млн).



