Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский стал зампредом партии «Яблоко»

Лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский стал заместителем председателя партии. Его кандидатуру, предложенную новым руководителем «Яблока» Николаем Рыбаковым, 15 декабря поддержал съезд партии в Москве.

Кроме Бориса Вишневского, должности зампредов в «Яблоке» займут Сергей Иваненко, лидер московского отделения, и Иван Большаков, политолог, руководитель экспертно-аналитического управления партии.

Мандат депутата Заксобрания Борис Вишневский впервые получил в 2011 году. В середине 90-х он работал помощником председателя петербургского парламента Юрия Кравцова, затем помогал депутату-яблочнику Михаилу Амосову, был советником вице-губернатора Игоря Артемьева, впоследствии ставшим главой Федеральной антимонопольной службы. Борис Вишневский – активный участник градозащитных кампаний в Петербурге: он был одним из лидеров протеста против строительства «Охта-центра» и передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Николая Рыбакова, который до сих пор сам работал зампредом «Яблока», съезд выбрал партийным лидером ночью с 14 на 15 декабря. Политическую карьеру Рыбаков начинал в Петербурге: был муниципальным депутатом. Два года назад стал руководить избирательными кампаниями «Яблоко» на федеральном уровне. Конкурировали с ним за пост председателя, в частности, экс-лидер партии Эмилия Слабунова (набрала 19 голосов) и депутат Заксобрания Псковской области Лев Шлосберг (его поддержали 40 человек).



