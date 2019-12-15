Сборная России по хоккею обыграла Финляндию на «Газпром Арене», но осталась без Кубка Первого канала

Победой сборной России по хоккею завершился заключительный матч Кубка Первого канала против Финляндии в воскресенье, 15 декабря, на «Газпром Арене». Российская команда выиграла со счетом 2:0.

Автором обеих шайб стал Антон Слепышев (1 и 58 минуты).

Тем не менее Россия заняла лишь второе место на турнире. Победителем Кубка Первого канала стала сборная Швеции.

Напомним, что игра Россия – Финляндия на «Газпром Арене» проходила в рамках традиционной «Русской классики». 19 ноября на футбольном стадионе состоится еще одна встреча между хоккейными клубами СКА и ЦСКА.



