«И нежней про**сты». Телеканал «Россия-1» выкинул слог из песни группы Би-2

Телеканал «Россия-1» заглушил слово «протесты» в песне группы «Би-2» под названием «Люди на эскалаторах». Её музыканты сыграли на вручении музыкальной премии «Виктория».

В оригинале в песне звучат слова «Если чуть светлей проспекты / И нежней протесты /Юношей в пуловерах». После монтажа федерального телеканала протесты превратились в «про**сты».

Тут смешное случилось. Из эфира реально вырезали слово «протесты» ?

(момент на 01:25)



Поздравляем «Куртки Кобейна» Шуры Би-2 с дебютом на телевидении! ??https://t.co/XPnfZjmdSJ — Би-2 (@b2band) 14 декабря 2019 г.

«Би-2» посчитали случившееся смешным. Поклонники группы не увидели в монтаже шутки и выразили опасение в усилении цензуры.



