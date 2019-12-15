Зима заблудилась. Неделя в Петербурге снова будет тёплой и слякотной

Погода в Петербурге не несёт никаких сюрпризов горожанам на следующей неделе. Меню однообразно – оттепель, дожди с мокрым снегом, южный умеренный ветер.



По информации Северо-Западного гидрометцентра, в понедельник, 16 декабря, ожидается +2 градуса на термометрах, велика вероятность осадков – их консистенция вряд ли кого-то обрадует. Во вторник и среду температура воздуха будет повышаться на один градус. Таким образом, 18 декабря обещает стать самым тёплым на этой неделе.

Ранее синоптики назвали декабрь аномально теплым не только в Петербурге, но и во всей европейской части России. Жители Петроградской стороны за две недели до Нового года снимают с яблони плоды.



