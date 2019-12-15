На Октябрьской набережной не удержалась «Газель». Машину на дорогу вернул кран, но колесами вверх

Грузовой автомобиль пробил ограду Октябрьской набережной и упал на берег Невы днем 15 декабря. Машину на дорогу поднимали краном.

Фото и видео процесса в соцсетях выложили очевидцы. «ГАЗель» упала с дороги в районе пересечения набережной и проспекта Большевиков. На некоторых кадрах видно, что машина после аварии осталась лежать на крыше у кромки воды. На дорогу ее так и поднимали, колесами к небу. Позже машине вернули привычное положение.

По предварительной информации, водитель не пострадал.



