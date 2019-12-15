В московском аэропорту задержали пассажира, который шепнул соседу по креслу про гранату

Пьяного пассажира рейса Москва – Краснодар сняли с самолета за шутку о гранате днем 15 декабря. Вместе с ним с судна эвакуировали всех пассажиров.

Рейс авиакомпании S7 задержался в Домодедово на два часа из-за проверки борта взрывотехниками. Дожидаться окончания работы экстренных служб пришлось 165 пассажирам. Виновником задержки, по предварительным данным, стал выпивший мужчина, который упомянул в разговоре слово «граната». Как пишет телеканал «Дождь», его задержали. Борт благополучно отправился в Краснодар в 16.32.



