Франция просит вернуть в страну останки генерала наполеоновской армии, которые нашли в Смоленске

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил начать процедуры, которые позволят перевезти из Смоленска в Париж останки генерала Шарля Гюдена.

Об этом французские СМИ сообщают 15 декабря. Во Франции уже предварительно запланирована церемония, на которой почтят память друга Наполеона, генерала Гюдена. Сообщается, что в Дом Инвалидов пригласят и российского президента.

Останки Гюдена нашли археологи во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске, это произошло в июле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что их передадут Франции, если поступит подобный запрос.

Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер жил в 1768-1812 годах. С Наполеоном его связывает не только военная кампания, но и учеба в Бриеннской военной школе, он был близким другом и соратником императора. В 1800 году стал дивизионным генералом. Во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Был смертельно ранен во время Смоленского сражения у Валутиной горы 19 августа 1812 года. Пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюдена сразу перевезли в Смоленск и Наполеон лично за ним ухаживал, но спасти его не удалось.



