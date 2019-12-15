СМИ: «Мурманский траловый флот» мог получить 30 млн долларов по коррупционной схеме

Рыболовецкая компания «Мурманский траловый флот», принадлежащая магнату Виталию Орлову, могла стать частью международной коррупционной схемы. Об этом сообщает исландская газета Stundin, журналисты которой ведут расследование коррупционного скандала в Исландии и Намибии. В проекте участвуют корреспонденты государственного телеканала Исландии RUV, телеканала Al Jazeera и платформы WikiLeaks.

В ходе расследования выяснилось, что государственный банк Исландии Landsbankinn выделил 30 млн долларов США компании Орлова, которая затем приобрела дочернее подразделение исландской компании Samherji в Африке. Сделка состоялась в 2013 году.

Руководство рыболовецкой компании Samherji в декабре 2019 года стало участником межнационального коррупционного скандала, когда выяснилось, что исландские бизнесмены подкупили несколько высокопоставленных чиновников Намибии для нелегального получения квот на вылов рыбы.

Деньги для взяток из Samherji перечислялись через государственный банк Норвегии DNB NOR на счета офшоров на Ближнем Востоке под видом представительских и консультационных расходов.





После публикаций журналистов в Намибии и Исландии начались уголовные расследования деятельности компании Samherji в двух странах. Представители норвежского банка DNB NOR заявили, что проведут собственную проверку.

В компании Виталия Орлова опровергли информацию о том, что 30 млн долларов США из исландского банка Landsbankinn использовались для покупки африканского подразделения исландской Samherji. При этом они признали, что российская компания действительно получала эти деньги из исландского источника.