Петербуржцы нашли на Петроградской стороне усыпанное яблоками дерево

Урожай с яблони в декабре готовятся снимать жители Петроградской стороны Петербурга. Крона дерева усыпана плодами.

Яблоню без листьев, но всю усыпанную плодами, засняли жители во дворе Академии цифровых технологий на Большом проспекте Петроградской стороны накануне. 15 декабря кадры разлетелись по районным группам в соцсетях. Попробовать, судя по всему, их пока никто не рискнул.

Синоптики ранее сообщали, что декабрь бьет температурные рекорды не только в Петербурге и Ленобласти, но и во всей европейской части России. В некоторых регионах вместо обычных тридцатиградусных морозов температура близится к нулю.



