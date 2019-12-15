Путин своей подписью узаконил эксперимент над самозанятыми в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым с замозанятых граждан в 19 регионах начнут взимать налоги на профессиональный доход.

С 1 января 2020 года новая жизнь начнется у самозанятых в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Сахалинской и Челябинской областях, в Красноярском и Пермском крае, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и в республике Башкортостан.

Налог уже введен в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Самозанятые должны платить 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.

Как работает новая система налогообложения для самозанятых, «Фонтанка» объясняла подробно.



