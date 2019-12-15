Похищенная у блокадницы еда может стать пятым уголовным делом в жизни жителя Гатчины

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нашли обидчика 92-летней блокадницы. Житель Гатчины, годящийся ей во внуки, уже несколько раз судимый за грабежи, похитил у неё продукты, мобильный телефон, 1700 рублей и кое-какие личные вещи.

Как сообщает 15 декабря пресс-секретарь МВД России Ирина Волк, предполагаемый негодяй был задержан «в кратчайшие сроки». Им оказался 28-летний сосед пенсионерки по коммунальной квартире. Вероятно, установить личность грабителя было несложно. По данным «Фонтанки», мужчина трижды был судим за грабёж и один раз за его попытку. После коммунальной драмы полиция вновь возбудила дело по аналогичной статье.



