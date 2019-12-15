«Патриарх издательского дела». В Москве скончался бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Журналист, бывший глава Министерства печати СССР и экс-глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев скончался на 91 году жизни в ночь на 15 декабря.

«Он скончался ночью, находился в коме последние дни», — заявил РБК секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Глава Роспечати назвал Ненашева «патриархом отечественного издательского дела, человеком с широким кругозором и настоящим интеллектуалом».

«Михаил Фёдорович возглавлял последовательно Государственный комитет по печати и Государственный комитет по телевидению и радиовещанию в самое нелегкое время, в эпоху перемен (80-е – начало 90-х). Конечно, ему было непросто воспринять демократические преобразования, которые начались в нашей стране», – сказал Сеславинский РИА «Новости».

В последние два десятилетия своей жизни Михаил Ненашев зарабатывал на жизнь преподаванием и научной работой в Московском государственном университете печати.



