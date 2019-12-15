Затонувшую у берегов Севастополя подводную лодку готовят к утилизации. Решение об этом было принято десять лет назад

Проржавевшая подлодка Б-380 и плавучий док ПД-16 были выведены из состава Черноморского флота десять лет назад. Всплывшее судно готовят к буксировке, док затонул почти полностью.

Как сообщает 15 декабря ТАСС со ссылкой на Южный военный округ, списанная подлодка в скором времени будет отбуксирована к месту утилизации. Пока идет процесс, бухту патрулирует военная полиция и запрещает фотографировать болтающуюся в море Б-380. Кадры того, что сейчас происходит в море, опубликовали местные "Вести".

Отмечается, что док пошел ко дну ночью 15 декабря, сперва затонула и находящаяся в нем лодка, но позже она всплыла, повернувшись на бок. ПД-16 остается над водой примерно на четверть надводной части, делится наблюдениями корреспондент ТАСС.



