Происшествия
Затонувшую у берегов Севастополя подводную лодку готовят к утилизации. Решение об этом было принято десять лет назад
Проржавевшая подлодка Б-380 и плавучий док ПД-16 были выведены из состава Черноморского флота десять лет назад. Всплывшее судно готовят к буксировке, док затонул почти полностью.
Как сообщает 15 декабря ТАСС со ссылкой на Южный военный округ, списанная подлодка в скором времени будет отбуксирована к месту утилизации. Пока идет процесс, бухту патрулирует военная полиция и запрещает фотографировать болтающуюся в море Б-380. Кадры того, что сейчас происходит в море, опубликовали местные "Вести".
Отмечается, что док пошел ко дну ночью 15 декабря, сперва затонула и находящаяся в нем лодка, но позже она всплыла, повернувшись на бок. ПД-16 остается над водой примерно на четверть надводной части, делится наблюдениями корреспондент ТАСС.
Справка:
Плавучий док ПД-16 - понтонная металлическая конструкция для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн - он был заложен в 1938 году.
В состав флота последняя большая дизель-электрическая лодка проекта «Сом» вошла в 1982 году. Через два года она выполнила две боевые службы, после чего, в 1991 году, была поставлена к причальной стенке для капремонта. Украина после раздела флота от нее отказалась, Россия задумалась о ремонте в 2000 году. Над лодкой взял шефство один из районов Нижнего Новгорода, еще через 8 лет там работали специалисты с «Адмиралтейских верфей», и до конца 2008-го ремонт планировалось закончить. Помешал кризис, еще через четыре года Минобороны заявило, что деньги на ремонт выделены, а в 2016-м министерство объявило утилизационный тендер.