Победить рак с помощью танцев. В Петербурге в поддержку одной из первых танцовщиц Waacking в России проводятся благотворительные мастер-классы

В Петербурге 15 и 22 декабря пройдут благотворительные мастер-классы, организованные педагогами из команды Beat Fly dc в поддержку своей коллеги Анны Смирновой. У танцовщицы, мамы двоих детей обнаружили онкологическое заболевание и сейчас ей требуется любая поддержка.

Когда Анна Смирнова услышала от врачей страшный диагноз – злокачественная опухоль мозга, ей было 32 года. 19 сентября 2019 года она почувствовала себя плохо, на скорой её привезли в Киришскую больницу. Обследования, ещё несколько госпитализаций. Спустя почти полтора месяца в Центре Алмазова доктора диагностировали пинеобластому – это агрессивный тип опухолей, который обычно встречается у детей 3-5 лет и крайне редко у взрослых.

Впереди несколько лет тяжёлого лечения и реабилитации. Дома – две маленьких дочери. На – работе ученики танцевальной студии, где Аня преподавала, и коллеги, с которыми готовилась к выступлениям. Анна – одна из первых танцовщиц Waacking в России.

Сейчас Анна находится в радиологичеком отделении Областной больницы. Впереди 6 недель лучевой терапии и первый курс химиотерапии. По прогнозам врачей, курс может занять от полугода до двух лет.

Эта история могла бы закончится, как тысячи других, но стала началом благотворительной акции. Студии в 10 российских городах проведут мастер-классы по современным танцам. Все средства, собранные от уроков, будут перечислены Ане Смирновой.

«Узнав о том, что Ане поставили диагноз рак, мы сразу начали действовать. – говорит Андрей Попов педагог из команды Beat Fly dc. – Как помочь близкому человеку? Решили делать то, что умеем лучше всего – учить танцевать. Люди, которые придут на наши мастер-классы, получат взамен потраченных времени и денег, положительные эмоции и интересные знания от опытных педагогов, это будет правильно. Все деньги мы передадим Ане. Помогать танцуя – легко».

В Петербурге благотворительные мастер-классы «Вместе» пройдут 15 и 22 декабря в культурно-досуговом центре Московского района на Варшавской, 98. На очереди Москва и Краснодар.

Расписание занятий можно узнать в паблике Beat Fly dc обучение House Vogue Waacking.