«Новая газета» нашла политтехнолога, который «рисовал» поддельные подписи за оппозицию на выборах в Москве

Участники провокаций против оппозиционного кандидата Любови Соболь на выборах в Мосгордуму получили за свою работу от 10 до 850 тысяч рублей — об этом 15 декабря сообщает «Новая газета».

Дороже всего были оценены услуги «разочаровавшегося оппозиционного активиста» Арсения Шипеленко, который получил за исповедальный проект «Сеня говорит» два транша: в 100 000 и 750 000 рублей. Эта информация подтверждается расписками, фото которых публикует издание. То, что работа против Соболь была заказной и проплаченной, «Новой газете» подтвердил непосредственный участник «комплекса мероприятий «Любовь», политтехнолог Игорь Мангушев. Он отказался назвать имя заказчика, но сообщил, что за свой вклад в организацию провокаций получил 300 тысяч рублей.

Напомним, летом 2019 года петербургская медиагруппа «Патриот» опубликовала серию «разоблачительных материалов», в которых утверждалось, что штаб кандидата в Мосгордуму по 32-му округу Любови Соболь якобы занимался фальсификацией подписей за ее выдвижение и привозом в столицу участников для несанкционированных митингов. 29 июня агентство ФАН сообщило, что сотрудники полиции обнаружили целую «фабрику» по рисованию поддельных подписей за Любовь Соболь в Пресненском районе Москвы. Однако уголовное дело по факту фальсификации выборов так и не было возбуждено. Соболь не была зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. По мнению районного избиркома, часть подписей избирателей, собранных в ее поддержку, оказалась недействительной. Из-за недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму в Москве начались масштабные акции протеста, в результате СКР возбудил уголовное дело по статье «массовые беспорядки». «Московское дело» стало самым громким политическим процессом последних лет.



