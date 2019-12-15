Плющенко ответил Тутберидзе: Всем известно, что Team Tutberidze берет готовых детей с тройными прыжками, чтобы не париться

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал резкую критику в свой адрес со стороны тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Плющенко также решил ответить Тутберидзе через Instagram. Начал он словами "Не буди лихо, пока оно тихо". Далее он заявил, что никогда не пытался переманить к себе самую успешную на данный момент ученицу Этери – Алину Загитову.

«Если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только Team Tutberidze. Вы все-таки ничего не попутали?»,- подчеркнул Плющенко.

Далее Евгений написал, что Алина сама несколько раз обращалась к нему за советами во время шоу в Японии.





«На этом все мое мифическое переманивание и закончилось. И напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? (Тутберидзе предъявила Плющенко, что он сам никого не воспитал с нуля, – прим. ред.). Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что Team Tutberidze берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет», – написал Плющенко.

Напомним, что все началось с того, что Плющенко, комментируя приостановку карьеры Загитовой, предположил, что дело в ее тренерах.

Подробнее о причинах ухода Алины Загитовой читайте в материале "Фонтанки".