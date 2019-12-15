Притормаживать или нет перед камерами ГИБДД. Штрафы за среднюю скорость близки к запрету

Госдума и Верховный суд выступили против практики ГИБДД фиксировать превышения по времени прохождения отрезков. Установленные в Петербурге фоторадарные системы рискуют остаться без дела, а дорожный фонд – без дополнительных денег.

Алексей Смагин/Коммерсантъ

Нижняя палата парламента в первом чтении приняла поправки в КоАП, исключающие замер средней скорости движения автомобиля на отдельном участке дороги из списка доказательств. Проект закрывает «серые зоны», которыми пользуется дорожная полиция, выписывающая водителям 500-рублевые штрафы в миллиардных объемах.

Пилотной зоной в Петербурге для фиксации средней скорости движения стал Западный скоростной диаметр. С 1 октября на трассе функционируют 12 стационарных камер «Кордон-Темп». Кроме замера мгновенной скорости в 12 точках, они способны работать в паре – высчитывать среднее время прохождения участка.

В перспективе УГИБДД Петербурга и области планировало штрафовать за превышения, оперируя именно интервальной скоростью. Шесть пар «Кордонов» покрывают 28 процентов ЗСД, то есть почти треть магистрали была бы в распоряжении полиции для начисления штрафов.

Пока камеры работают только в «мгновенном» режиме. За пару месяцев они зафиксировали 260 тысяч превышений fontanka.ru/2019/12/04/103/. Этот показатель будет снижаться. Водители выучат места установки фоторадаров (они не меняются на ЗСД), а замер интервальной скорости в Петербурге вряд ли успеют внедрить.





Поправки в КоАП были разработаны еще летом 2018 года. Депутаты считают незаконным любое привлечение к ответственности по части 2 статьи 12.9, кроме как фиксация скорости в конкретной точке и конкретно установленное время. 11 декабря законопроект был принят в первом чтении. К его обсуждению депутаты вернутся 9 января.

Против депутатской щепетильности выступает правительство. Оно уверено, что обязанность водителей не превышать нивелирует огрехи законодательства, в котором не прописан термин «средняя скорость».

Практику штрафов за интервальные превышения ввели в Москве и Татарстане пять лет назад, а родоначальниками идеи можно назвать казанских предпринимателей. Совладельцем бизнеса по производству комплексов «Автодория» – они первые получили дополнительное ПО для расчета средней скорости – являлась супруга бывшего министра связи Николая Никифорова, выходца из Татарстана.

Внедрение «Автодорий» и лояльность властей Москвы и Казани к новой методике отразились на собираемости. В 2017 году штрафы ГИБДД в столице составили 16,6 млрд рублей, в Татарстане – 3 млрд. Петербург, не практиковавший интервальные замеры, показал результат в восемь раз хуже Москвы (2,2 млрд). Около 90 % санкций по линии нарушений ПДД приходится на превышения.

На ЗСД камеры по-прежнему замеряют только мгновенную скорость в 12 точках. На Кольцевой автодороге – тоже, хотя на балансе казенного учреждения «Упрдор «Северо-Запад», обслуживающего КАД, тоже есть комплексы с функцией замера средней скорости.

«Такой функционал изначально был в новых камерах как таковой, к ним не предъявлялись отдельные требования, что не повлекло их удорожания. Участков автомобильных дорог, где предусмотрен штраф за превышение средней скорости, на сети федеральных дорог в настоящее время нет», – уточнили в учреждении.

В пределах Петербурга ситуация та же. Камеры замеряют только мгновенную скорость, подтвердили «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи, в структуру которого входит курирующий камеры Городской мониторинговый центр.





Против запрета штрафов за среднюю скорость выступило правительство России. Оно ссылается на судебную практику 2017-2018 годов – Мосгорсуд неизменно занимал сторону ГИБДД, а не водителей. Возможно, федеральным чиновникам придется пересмотреть свой взгляд после того, как свою позицию изложил Верховный суд. Он рассмотрел дело водителя Николая Баусова, оштрафованного «по-среднему» в Смоленской области и оспорившего наказания в судах.

Дело Баусова рассматривал судья Верховного суда Владимир Меркулов. Обстоятельства ничем не отличались от тысяч прочих – Баусов вечером 17 августа 2018 года ехал по территории Смоленской области по трассе М-1 «Беларусь», его заприметили камеры на 297-м и 226-м километрах. Камеры «Бумеранг ВС0001/17-8» насчитали среднюю скорость 115 километров в час.

«При этом не проверялись доводы о том, что транспортное средство могло двигаться по иному маршруту, то есть, проехав первую камеру видеофиксации (без превышения скоростного режима), заявитель мог проследовать на иной участок дороги (объездная дорога, дублер) и выехать на автодорогу перед второй камерой видеофиксации, которую он проехал без превышения установленной скорости», – предположил Меркулов, оттеняя неоднозначность полицейского протокола. Отсутствие точного времени и места играет на руку предполагаемому нарушителю.

Также судья в своем решении зафиксировал неразрешимую проблему. На участок автодороги, на котором высчитывается средняя скорость, может распространяться юрисдикция разных судов. Соответственно, практика ГИБДД мешает правильному определению территориальной подсудности рассмотрения жалоб на выписанные штрафы. Наказание Баусову Верховный суд отменил.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»