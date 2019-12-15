В Пушкине задержан предполагаемый педофил. На мужчину указали девочки 7 и 12 лет

Любителя маленьких девочек задержали полицейские в Пушкинском районе Петербурга. 41-летний мужчина из Парголово якобы покусился на школьниц 12 и 7 лет.

По данным «Фонтанки», подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера схватили после того, как 14 декабря было возбуждено уголовное дело. По материалам проверки, задержанный в пятницу вечером совершал непристойности рядом с детьми в районе дома 7 по улице Малиновской.

Ранее «Фонтанка» писала о насильнике, которого задержали по подозрению в надругательстве над 13-летней. Мужчина уже дважды сидел за изнасилование и освободился семь лет назад.



