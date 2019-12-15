В Токио открыли стадион к Олимпиаде 2020. Его построили за три года

Торжественное открытие арены, на которой пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2020, состоялось в японской столице 15 декабря.

О сдаче стадиона сообщают местные СМИ, церемония прошла в узком кругу официальных лиц. Первое спортивное мероприятие там запланировано на 1 января, стадион примет финал японского чемпионата по футболу.

Арену воззели за три года, на месте старого стадиона, который принимал игры в 1964 году. Изначально архитектором должна была стать Захи Хадид, но ее проект оказался слишком дорогим – около 2 млрд долларов. В итоге строительство поручили Кэнго Куму, стройка при нем подешевела до 1,4 млрд.



