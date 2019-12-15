В Казани официально заключен брак трансгендеров. Их роман начался в Петербурге

В Татарстане официально зарегистрирован брак пары трансгендеров — это первый подобный случай, о котором стало известно, передает 15 декабря издание KazanFirst.

Мастер парикмахерского искусства Эрика Аскарова и графический дизайнер Виктор Мануйлин поженились в Казани, а познакомились в Петербурге четыре месяца назад. Оба находились в процессе смены пола. В казанском ЗАГСе об особенностях пары ничего не знали и без проблем зарегистрировали брак.

«Меня удивляет, почему люди живут вместе и не женятся. Почему у них есть дети, а они не поженились? Это не стыдно?» – заявила Эрика журналистам.

В 2014 году трансгендер Ирина, по документам являющаяся мужчиной, и девушка Алена зарегистрировали брак в петербургском ЗАГСе. Пара подошла к церемонии более эпатажно — и жених, и невеста явились на регистрацию в свадебных платьях.



