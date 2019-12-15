В Непале автобус с паломниками пролетел полкилометра в пропасть. Погибли 13 человек

Пассажирский автобус, который перевозил паломников из религиозного места Калинчоук в Непале, сорвался в пропасть. Водитель выжил и сбежал.

Об этом 15 декабря пишут местные СМИ. В автобусе, по предварительным данным, было 32 человека, сообщается минимум о 13 жертвах и 16 пострадавших. Число жертв, по словам медиков, может увеличиться.

Автобус упал с высоты около 500 метров в непальском районе Синдхупалчок. Водитель сбежал, его помощник серьезно пострадал.



