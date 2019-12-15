Водитель микроавтобуса выбросил перед носом полиции пакет с пистолетами

Уходя от полиции в Невском районе Петербурга, водитель микроавтобуса выкинул в окно пакет с оружием и патронами. 46-летний мужчина якобы пытался избавиться от травматического пистолета и боевого ТТ, изготовленного ещё в 30-е.

Как сообщает 15 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержание жителя Псковской области с южными корнями происходило на улице Подвойского двумя днями ранее. На белый «Транспортер» указали оперативники, которые заподозрили автомобиль и его владельца в перевозке контрафактного алкоголя.

Машина была остановлена, но мужчина выходить отказался, а потом и вовсе нажал на газ, двинувшись дворами. По пути он выкинул из окна пакет, в котором полицейские нашли два пистолета и патроны. По данным «Фонтанки», экспертиза показала, что один – травматический пистолет Макарова, другой – Тульский Токарев, выпущенный в начале 30-х. Последний, хоть и боевой, но стреляет через раз из-за поломки ударно-спускового механизма.

Никаких документов на содержимое пакета у водителя микроавтобуса не нашлось. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке оружия. Подозреваемый задержан, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.



