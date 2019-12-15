«Это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то». Сын Валерии снова попал в ДТП

В третью аварию за неделю попал сын певицы Валерии Арсений Шульгин. На этот раз пострадала только номерная рамка.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram 15 декабря, сообщает РИА «Новости». Шульгин отметил, что авария не была серьезной и обошлось даже без вызова дорожной полиции – у его автомобиля оказалась помята лишь номерная рамка. Однако без эмоций не обошлось – молодой человек попадает в ДТП третий раз за одну неделю. «Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то», – описал Шульгин.

Последнее сообщение от Шульгина про аварию поступило два дня назад, тогда молодой человек предположил, что, видимо, ему больше не надо садиться в машину. Их автомобиль столкнулся с микроавтобусом на Ленинградском проспекте, сын Валерии ехал домой из больницы.

Шульгин и его девушка, Лиана Волкова, попали в ДТП под Петербургом 8 декабря. Ему пришлось зашивать губу, Волкова сломала руку.



