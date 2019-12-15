«Боря, брось! Боря, стой!» Подросток в Петербурге оставил тяжелобольных детей без пожертвований

Ящик с пожертвованиями для благотворительного фонда «Линия жизни», помогающего тяжелобольным детям, похитили прямо из-под носа охранника в гипермаркете «Карусель» на Коломяжском проспекте в Петербурге.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, заявление в полицию поступило ночью 15 декабря. Правоохранители, прибыв на место, опросили охранника и установили, что предполагаемому злоумышленнику не больше 16 лет. В течение дня он не раз заходил и присматривался к будущей добыче, а в третьем часу ночи, когда охранник отошёл, схватил ящик и побежал.

«Фонтанка» выяснила, что подростка в магазине все знают как Бориса. Когда он убегал, сотрудник охраны пытался воззвать к его разуму криками «Боря, брось! Боря, стой!». Но всё было тщетно. «Копилку» нашли на парковке «Сити Молла», мелочью юноша побрезговал, взял только купюры.



