Под Петербургом неизвестный насмерть сбил пешехода. На память оставил серый бампер

По остаткам бампера сотрудники дорожной полиции в Кировском районе Ленобласти ищут неизвестного водителя. Он сбил пешехода на "зебре".

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, авария произошла около половины девятого утра 15 декабря. Неизвестный водитель ехал по Южному полукольцу, и на 137-м км, у перехода, ему встретился пешеход. При каких именно обстоятельствах они столкнулись, пока установить не удалось, на вопросы инспекторов ответить некому – сбитый мужчина в возрасте около 50 лет погиб на месте, водитель поспешил скрыться. Единственный намек на возможного виновника – кусок серого бампера.



