В Севастополе под воду ушел списанный док с подлодкой. Последняя всплыла и болтается в море - впервые за 28 лет

Когда-то принадлежащая Черноморскому флоту подлодка Б-380 затонула вместе с плавдоком у берегов Севастополя. Бесхозный «Горьковский комсомолец» плавает сам по себе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Б-380, она же «Горьковский Комсомолец», выведена из состава флота и за ее состоянием никто не следил.

Ремонт и эксплуатация плавдока ПД-16, по словам собеседников агентства, «были невозможны». Между тем лодка оказалась на плаву и в настоящее время находится в свободном плавании.

Пострадавших нет.





В состав флота последняя большая дизель-электрическая лодка проекта «Сом» вошла в 1982 году. Через два года она выполнила две боевые службы, после чего, в 1991 году, была поставлена к причальной стенке для капремонта. Украина после раздела флота от нее отказалась, Россия задумалась о ремонте в 2000 году. Над лодкой взял шефство один из районов Нижнего Новгорода, еще через 8 лет там работали специалисты с «Адмиралтейских верфей» и до конца 2008 ремонт планировалось закончить. Помешал кризис, еще через четыре года Минобороны заявило, что деньги на ремонт выделены, а в 2016 министерство объявило утилизационный тендер.