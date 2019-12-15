Лидером партии «Яблоко» стал ее зампред Николай Рыбаков. Карьеру он начинал в Петербурге

Новым лидером «Яблока» стал политик Николай Рыбаков, который до сих пор занимал должность заместителя председателя партии. За его кандидатуру в ночь с 14 на 15 декабря проголосовали большинство участников партийного съезда в Москве.

За пост председателя партии с Николаем Рыбаковым конкурировали депутат Заксобрания Псковской области Лев Шлосберг и экс-лидер «Яблока» Эмилия Слабунова. Руководителя псковского отделения партии поддержали 40 человек, Слабунову — 19. Николай Рыбаков выиграл с результатом в 69 голосов.

Новый председатель «Яблока» начинал карьеру в Петербурге: он был муниципальным депутатом в «Светлановском» и «Гражданке». В 2017 году Николай Рыбаков возглавил избирательный штаб партии: он курировал, в частности, президентскую кампанию и выборы в Мосгордуму.

На протяжении предыдущих четырех лет «Яблоком» руководила депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова. Тогда выборы лидера партии прошли в два тура: она тоже соперничала со Львом Шлосбергом.



