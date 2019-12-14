Тренеры Загитовой ответили Плющенко: Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах

В инстаграме команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился пост по поводу критических оценок ухода олимпийской чемпионки Алины. В частности, в довольной жесткой форме досталось заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой и двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее Тарасова высказала сожаление, что карьера олимпийской чемпионки ограничилась всего тремя программами, а Плющенко предположил, что дело в тренерах Загитовой.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД», — говорится в сообщении.





На этот аккаунт, в котором было опубликовано это сообщение, подписаны сама Тутберидзе и четыре ее звездные воспитанницы: Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная. Кроме того, пост лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Подробнее о причинах ухода Алины Загитовой, читайте в материале "Фонтанки".