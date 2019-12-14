Алина Загитова выступит на «Газпром Арене» перед матчем СКА – ЦСКА

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приедет в Петербург на следующей неделе. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба СКА, 17-летняя фигуристка выступит перед матчем против московского ЦСКА на «Газпром Арене» в рамках «Русской классики».

Ранее спортсменка объявила о приостановке карьеры. Как заявила сама Загитова, она займется учебой и будет искать мотивацию для продолжения выступлений в соревнованиях.

Алина Загитова – чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-При.

Напомним, что в рамках «Русской классики» на «Газпром Арене» пройдут два матча: 15 декабря – игра Россия – Финляндия, 19 декабря – СКА – ЦСКА. На матч Россия – Финляндия почти все билеты выкуплены. На армейское дерби билеты еще остаются в продаже.



