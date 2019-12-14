Путин хочет увековечить «Города трудовой доблести». Им полагается стелла и праздничный салют

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, которым в стране должны быть увековечены «Города трудовой доблести».

Законопроект будет рассмотрен на заседании Государственной думы уже в понедельник, 16 декабря. Как 14 числа сообщили ТАСС в нижней палате парламента, инициативе президента на ближайшей встрече депутатов будет отдан приоритет. Текст вероятного закона был размещен в думской базе сегодня же. Звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться тем населенным пунктам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

В таких городах поставят стелу, на ней будет изображен городской герб и президентский указ, а в дни праздников вокруг будут устраиваться шествия и салюты.

Звание будут присваивать в том случае, если в городе есть предприятия с государственными наградами или те, кому вручали переходящие красные знамена Государственного комитета обороны СССР. Также будут учитываться госнаграды работников предприятий и документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 – 1945 годах.

Ходатайство должны подавать городские власти, для него обязательно экспертное заключение РАН. Рассматривать его будет Российский организационный комитет «Победа».



