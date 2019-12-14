Мисс Мира стала девушка с Ямайки. Россиянки до финала не добрались
Финал конкурса «Мисс Мира 2019» прошел в Лондоне 14 декабря. Титул самой красивой женщины на Земле достался Тони-Энн Сингх с Ямайки.
Об этом сообщается в Instagram конкурса. Девушка с Ямайки получает корону победительницы второй раз в истории этой страны. Она поблагодарила всех причастных, сказала что это было ее мечтой и она готова работать дальше.
Второе место заняла француженка Офели Мезино, третье – Суман Рао из Индии.
Россиянка из Ростовской области Алина Санько прошла в полуфинал, но в первую пятерку в итоге не попала.
Это был 69 год, когда проводится конкурс.