Медики увезли мертвеца с внутреннего кольца КАД. Мужчина не успел перебежать дорогу

Тело неизвестного мужчины забрали врачи скорой помощи с 85 километра внутреннего кольца Кольцевой автодороги в Красносельском районе Петербурга. Пешеход погиб после неудачной попытки перебежать трассу.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 14 декабря, мужчина успел пробежать только две полосы движения, на третьей его сбил «Шевроле», за рулём которого был 36-летний водитель. От полученных травм жертва ДТП скончалась до приезда медиков.



