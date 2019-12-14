ФСИН Астраханской области сообщила о провокации со стороны заключенных, родственники подследственных – о сломанных конечностях

Заключенные следственного изолятора №2 в Наримановском районе в Астраханской области устроили бунт и требовали смягчить режим содержания, утверждает администрация регионального ФСИН. Родственники арестованных сообщают, что сотрудники СИЗО отмечали День Конституции и специально устроили в камере пожар.

Позицию регионального управления ФСИН 14 декабря приводит ТАСС. Там утверждают, что «предотвратили провокацию со стороны вновь прибывших заключенных». Якобы они пытались пронести в изолятор запрещенные предметы и вещества, подожгли простыни и жаловались на режим содержания. «Неудавшаяся провокация дальнейшего развития не получила», – сообщают в управлении.

Тем временем в соцсетях появилась видеозапись, якобы сделанная кем-то из подследственных. В сообщениях от лица родственников утверждается, что сотрудники изолятора в ночь на 13 декабря отмечали День Конституции, напились, избили заключенных и подожгли одну из камер.

В управлении утверждают, что 14 декабря в изолятор приезжал помощник прокурора, также некоторым родственникам обеспечили возможность свидания с заключенными.

«Информация о нарушении прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе №2, применении к ним неправомерных действий со стороны сотрудников учреждения не соответствует действительности. Пожаров в учреждении не допущено. Фактов избиения сотрудниками подозреваемых, обвиняемых и осужденных не выявлено», – добавили в пресс-службе и уточнили, что сейчас учреждение работает в штатном режиме.



