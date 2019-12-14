В центре Петербурга женщина на «Рено» сбила двух пешеходов, в том числе ребенка

Два человека пострадали в аварии в центре Петербурга днем 14 декабря на пешеходном переходе. Их сбила женщина на «Рено».

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, пешеходы пострадали около половины четвертого днем. 32-летняя женщина за рулем «Рено» не заметила их на «зебре» между набережной Крюкова канала и Лермонтовским проспектом, они переходили проспект Римского-Корсакова. Девушка тридцати лет и восьмилетний ребенок в больницах с травмами средней степени тяжести.



