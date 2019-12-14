На церемонии открытия школы в Нижегородской области депутат Госдумы подарил ответственным за долгострой банку вазелина

Депутат Государственной думы Вадим Булавинов вручил администрации поселка Гидроторф в Нижегородской области и подрядчикам на строительстве местной школы банку вазелина. Он считает, что мазь им пригодится во время визита главы региона.

Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов объяснил свой поступок изданию РИА Новости 14 декабря. По его словам, местные чиновники и строители сорвали национальный проект, из-за чего он подорожал на 80 млн рублей, и задержали открытие более чем на год. Сам он лично от них слышал клятвы о скором открытии и обращался с жалобами в прокуратуру. На самой церемонии открытия, цитирует депутата издание «НижнийНовгород.Онлайн», Булавинов заявил, что дарит вазелин «в качестве напоминания, как эта школа строилась» и с предупреждением, что «скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть» на построенную школу.

Комиссия Госдумы по этике заявила, что даст свою оценку словам Булавинова. В разговоре с журналистами депутат добавил, что не понимает ажиотажа вокруг вазелина, потому что «у него много разных применений».



