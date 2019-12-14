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Город
14.12.2019 18:47
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«А мы и не знали, что здесь такая прелесть». Как Александр Беглов открыл главную рождественскую ярмарку

Главная городская ярмарка впервые за много лет вернулась в центр Петербурга. В этом году праздничное пространство, которое, по замыслу Смольного, должно стать достойным ответом «Новой Голландии», расположились на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах.

«А мы и не знали, что здесь такая прелесть». Как Александр Беглов открыл главную рождественскую ярмарку

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Старт народным гуляньям дал 14 декабря губернатор Северной столицы Александр Беглов. По дороге к главной сцене он по традиции фотографировался с детьми, не отказывая и другим желающим в возможности сделать с ним селфи. «А мы и не знали, что здесь такая прелесть», – говорили главе города горожане. Александр Беглов, в свою очередь, поинтересовался у катавшихся на аттракционах детей, заказали ли они уже подарки на Новый год.

«Сделали красиво, здорово, интересно», – подвел итог осмотру ярмарки губернатор. Спросив у собравшихся на площади, какой праздник Петербург должен встретить через 18 дней, и услышав в ответ: «Новый год!» – Александр Беглов отметил, что «город должен встретить его с хорошим настроением, с хорошим веселым оптимизмом». После чего открыл праздник, дав команду салюту из мортиры.

Главная городская ярмарка будет работать до 13 января. Праздничную атмосферу будет создавать не только иллюминация, но и световые композиции. Лазерное шоу будет разворачиваться каждый день на фасаде Зимнего стадиона. Пространство украсили более 20 скульптур мышей, словно сошедших со страниц сказок Гофмана и воплощающих символ наступающего года по восточному календарю.

Главная сцена расположилась на Манежной площади, где будут выступать городские коллективы песни и танца. Там же разместились мастерская Деда Мороза и аттракционы – карусели и «сказочный поезд».


«А мы и не знали, что здесь такая прелесть». Как Александр Беглов открыл главную рождественскую ярмарку

Не обошлось и без современных технологий. Каток на Кленовой улице будет работать даже в условиях плюсовой температуры благодаря использованию «озонобезопасного фреона», пояснили организаторы. Одновременно кататься на коньках смогут до 100 человек.

Согреться и подкрепиться можно будет в тематической зоне «Кухня народов мира». Угощать посетителей будут блюдами чешской, литовской, сербской, израильской, итальянской, восточной и русской кухни. Там же можно будет выпить глинтвейна, правда, безалкольного.

В торговых рядах расположатся более пятидесяти торговых точек с сувенирами из разных регионов России, от Мурманска и Архангельска до Сибири и Крыма: в ассортименте изделия народных промыслов, новогодние игрушки, а также деликатесы и кондитерские изделия. Гости ярмарки смогут попробовать более тридцати видов дичи, «медвежатину с пармезаном», «косулю с кедровыми орехами», «колбасу из мяса крокодила».

Главная ярмарка будет работать ежедневно с 12.00 до 21.00, за исключением 1 января: в первый день Нового года гулянья стартуют с 14.00.

О намерении вернуть главную ярмарку, которая в последние годы проходила на Пионерской площади, в центр города в Смольном задумались еще весной. С инициативой выступил вице-губернатор Евгений Елин. https://www.fontanka.ru/2019/06/03/111 Организацию поручили Центру контроля качества товаров, работ и услуг, подведомственному комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.

По данным сайта госзакупок, на создание праздника для горожан и туристов Центр контроля качества потратил 92 млн рублей. Украшением Малой Садовой улицы занималась администрация Центрального района. По информации «Фонтанки», праздничная иллюминация и декор обошлись примерно в 30 млн рублей, дополнительно выделенных из бюджета.


Также город привлек к организации праздника бизнес. Например, каток – это подарок-Петербургу «Сбербанка России». Также партнерами ярмарки стали «Группа ЛСР», «Магистрали Северной столицы»,  «Лукойл» и сеть  универсамов «Верный». Они помогли с организацией праздничной программы для воспитанников детских социальных учреждений Петербурга.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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