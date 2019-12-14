«Я не верю в естественность смерти Сахарова». Нарусова отдала журналистам секретную статью Собчака об академике

В 30-летнюю годовщину смерти академика Андрея Сахарова вдова экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова отдала для публикации статью супруга, в которой он усомнился, что создатель водородной бомбы умер своей смертью.

Написанный 21 год назад текст 14 декабря опубликовало издание «Московский комсомолец». Собчак утверждал, что Сахаров на самом деле был убит. Как пояснила Нарусова, такие выводы могли последовать из беседы бывшего мэра со своим знакомым-химиком. Тот якобы ему сказал, что Сахарова, по его мнению, отравили «ядовитым веществом, которое приводит к остановке сердца и не оставляет следов в организме». Официальная версия смерти академика – сердечная недостаточность. «Я не верю в естественность смерти Сахарова — слишком она была неожиданной и очень кстати для его политических противников. Напомню, что на двадцатые числа декабря была намечена общесоюзная стачка шахтеров, которая сильно беспокоила власти, а Сахаров был одним из инициаторов и вдохновителей этого выступления. Кстати сказать, после смерти Сахарова эта акция прошла практически незаметной», – писал Собчак 12 декабря 1998 года в Париже.

Нарусова объяснила, что в тот год, после возвращения из Франции, она пыталась опубликовать этот текст в различных изданиях Москвы и Петербурга, но везде получила отказ.

Андрей Сахаров был создателем водородной бомбы, Героем Социалистического Труда, лауреатом Сталинской, Ленинской премий и Нобелевской премии мира.



