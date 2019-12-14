Жители Курортного района могут включать всё. «Ленэнерго» вернуло им напряжение в розетки

Специалисты «Ленэнерго» разобрались с низким напряжением в электросети Курортного района Петербурга к вечеру 14 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе энергетической компании, к пяти часам вечера все работы в Курортном районе завершены. «Потребители получают электроэнергию в полном объеме», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе.

Ранее сообщалось о восстановительных работах в районе Белоострова, из-за которых многие потребители жаловались на странную работу электроприборов.



