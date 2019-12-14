Трамвай с итальянским акцентом. Водители «Горэлекротранса» угрожают страшным: ездить по инструкции

Если трамвай долго не идет – не спешите жаловаться, это может быть итальянской забастовкой. Водители «Горэлектротранса» сообщают: если ехать по инструкции, никуда не успеешь.

О «вредоносном» соблюдении инструкций водителями трамваев заговорили на текущей неделе в группе ВКонтакте «Подслушано в ГЭТ и ТКК». «Уважаемые работники! – сообщил пользователь по именем Игорь Васильев. – Со вчерашнего дня в ГЭТе на маршрутах трамвая №6 и №16 некоторыми работниками проводится "итальянская забастовка". Пожалуйста, поддержите коллег и присоединяйтесь!» Одним из первых в комментариях появился администратор официального сообщества «Горэлектротранса» с «юридической информацией»: «Любые обстоятельства, которые могут нарушить нормальное функционирование наземного городского электрического транспорта, затрагивают интересы как каждого гражданина, так и государства. Призывы к забастовке могут создать угрозу безопасности, жизни и здоровью людей».



Кроме того, ГЭТ сослался на Кодекс этики и служебного поведения работников предприятия, согласно которому они должны воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении ГУП. Насчет последнего «Горэлектротрансу» оперативно сообщили, что кодекс не зарегистрирован в Минюсте и является сборником рекомендаций, а к тому же не женится со свободой слова, гарантированной Конституцией. По основной же теме указали, что речь идет именно об «итальянской забастовке», в рамках которой сотрудники просто четко исполняют свои должностные обязанности. Крупное производство такая форма протеста может парализовать, а общественный транспорт, по словам участников дискуссии, выбить из расписания.



Особенностью итальянской забастовки является то, что со стороны и не поймешь — протестует человек или просто работает. Собеседник «Фонтанки» из числа водителей рассказал, что 11 декабря «сломанным» оказался 16-й маршрут: трамваи на линиях разбились на две группы, которые возглавляли участники акции: они все делали по инструкции, а дышащие им в спину – как обычно. Интервал между этими группами достигал часа. В «Организаторе перевозок» информацию о задержках подтверждают, но политики в них не видят. «11 декабря диспетчером конечной станции "Карбюраторный завод" (на этой станции регулируется движение трамвайного маршрута № 16) зафиксированы отклонения движения вагонов на 23-47 минут от планового графика движения, – сообщили в учреждении. – Некоторые задержки вызваны дорожными заторами, одна задержка объясняется попаданием трамвая на обесточенный участок контактной сети (трамвайно-троллейбусное пересечение) с простоем продолжительностью в 31 минуту. Все случаи задержек вагонов зафиксированы диспетчером конечной станции и направлены в СПб ГУП "Горэлектротранс"». Накануне в сети появилась информация о том, что к забастовке присоединились водители 43-го маршрута.

В самом ГЭТ сообщили, что забастовка выражается только в сообщениях с подставных аккаунтов. Страница Игоря Васильева действительно фейковая, но ее обладатель рассказал «Фонтанке», что это мера предосторожности, чтобы избежать санкций со стороны руководства — благо, про этический кодекс оно само и напомнило. Призыв забастовщиков касается исполнения должностной инструкции ГЭТ. «Если очень грубо, то, согласно расписанию, ты должен ехать 40-60 км/ч, а согласно инструкции, — 5-10, потому что есть куча пунктов типа "скопление пешеходов вблизи транспортного средства, скорость — 5 км/ч", – поделился он. – Причем вблизи – это где угодно». Инструкция также предписывает замедляться до пешеходной скорости при преодолении стрелок, троллейбусных пересечений, при проезде мимо остановок; со встречным трамваем надо разъезжаться на 15 км/ч.

Поводом стало недавнее уменьшение времени пробега, после которого, для соблюдения расписания ездить надо еще быстрее. «Например, на маршруте №16 вечером от Свечного переулка до площади Стачек даётся 26 минут, – рассказал «Фонтанке» собеседник в предприятии. – Днем — 30, но и этого хватает впритык из-за пробок. Чтоб уложиться, нужно гнать как умалишённый, а если двигаться по инструкции, то уйдет минут 50».

В комментариях к записи пользователи жалуются, что уже устали заниматься нагонами и доказывать свое право на премию. «У нас в городе автобусники уже … шарахаются трамвая и троллейбуса, когда мы обгоняем их, – экспрессивно пишет один из возмущенных. – Вы задолбали уже пробеги на маршрутах измерять «Жигулями» (т.е. предписывать скорость движения для трамвая исходя из передвижения по этому же маршруту на машине – прим.)



Расписание не позволяет выполнить все условия инструкции, – рассказывает «Фонтанке» водитель Оксана Ткаченко. – Кроме того, многие пункты инструкции противоречат здравому смыслу и друг другу. Например, проезд трамвайно-троллейбусного пересечения должен совершаться на выбеге со скоростью не менее 5 км/ч. В то же время во многих местах (пл. Стачек, Днепропетровская улица, Благодатная ул./ Московский проспект) в момент проезда пересечения вагон проходит участок с ограничением – не более 5 км/ч. При выполнении обоих условий вагон может остановиться и вытаскивать его приходится КАМАЗом. Например, так произошло 11 декабря на пл. Стачек из-а чего было сорвано закрытие движения в обе стороны».





«В чем проблема вам самим не гнать? – отвечают жалующимся в группе. – Ну напишет на вас диспетчер рапорт, вы отпишитесь , что соблюдали ДИ, ПДД и т.д.. Вас не уволят, а если пригрозят, то юрист вам в помощь». Про увольнение действительно речи не идет, рассказали «Фонтанке» водители, но малейшее нарушение может служить поводом не начислять премию. А это почти половина зарплаты, которая и так-то составляет порядка 45 тысяч для водителей 3 разряда (таких большинство, с этим разрядом выпускают отучившихся из комбината).

В «Горэлектротрансе» репрессии водителей категорически отрицают. «По всем случаям возможных нарушений должностной инструкции проводятся комиссионные разборы, – рассказали в ГУП. – В ходе расследований устанавливаются факты, причины, последствия, а также по результатам разбора принимается решение о привлечении виновного к ответственности соразмерно тяжести последствий и степени вины. Одной из самых распространенных мер, применяемых к водителям, являются проведение дополнительных инструктажей и технических занятий». Дисциплинарное взыскание, по слова пресс-службы, накладывается только в случаях ДТП, грубейших нарушений работником ПДД, законодательства в области охраны труда, трудовой дисциплины.

Дело не только в противоречиях между должностной инструкцией и расписанием.

Важными триггерами стали две ситуации последнего времени: происшествие на Кронверкском проспекте, после которого водителя сняли с маршрута, и наезд на пешеходов, перебегавших дорогу вне зоны перехода на Дальневосточном. Во втором случае на происшествие отреагировали своеобразно: повесили знак «технической остановки». Порядка это не добавляет: теперь автомобилисты, увидев застывший трамвай, думают, что он их пропускает, хотя по другим знакам у него по-прежнему преимущество.

«В ГАИ водителю трамвая выносят постановление об отсутствии его вины в ДТП, а в трамвайном парке скажут, что всё равно виноват, так как «не обеспечил безопасность движения» и лишат премии, чаще всего это около 20 тысяч, – говорит Оксана Ткаченко. – Еще есть пункт инструкции, согласно которому мы обязаны предвидеть всё, хотя ясновидящими не являемся».

Как рассказал собеседник в транспортном блоке, простор для применения санкций огромный, даже если не за что привлечь водителя по конкретному происшествию: «Смотрят видео, говорят – ты в телефон посмотрел на светофоре час назад. Аргумент «так мы же стояли» не работает: не отключил органы управления – считаешься участником дорожного движения». Влетает не только водителям трамваев. В конце ноября на Доблести троллейбус пересекал трамвайную линию на скорости. Произошел срыв токоприемника, а башмак упал на попутный автомобиль. Судя по разосланной по трамвайному парку «молнии», отдел главного ревизора ГЭТ к самому энергохозяйству предприятия претензий не имеет – только к водителю.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»