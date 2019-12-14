Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании девочки. Он уже дважды сидел за надругательство над женщинами

Подозреваемый в изнасиловании 13-летней петербурженки задержан в Ленобласти. Правоохранители полагают, что надругаться над подростком в Ломоносовском районе мог дважды судимый за похожие преступления 56-летний мужчина.

Как пишет 47news 14 декабря, ночью предполагаемого педофила в селе Русско-Высоцкое посетили сотрудники областного «убойного» отдела полицейского главка. Там он проживал у своей супруги, с которой познакомился по Интернету, отбывая предыдущее наказание. Михасёв был дважды судим. В 1985 году – на 10 лет за изнасилование пожилой женщины. В 1998 году – на 14 лет за изнасилование с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

С 13-летней подозреваемый встретился, считает следствие, когда та, прогуляв уроки, решила пешком идти из Петербурга в Сланцы, где жила её бабушка. Как выяснилось, прошла она более 25 километров. На выходе из города стала замерзать и решила поймать машину. Тогда и заметила серебристый автомобиль «Рено» без крыла, стоявший на обочине. Водитель ей не понравился, и она отошла подальше. В конце концов ей попался безопасный с виду пожилой мужчина, который подбросил школьницу до деревни Кипень.

Немного не доезжая до Кипени девочка вышла, а пенсионер свернул на просёлочную дорогу. В этот момент ребёнка объехал тот самый «Рено». Как выяснилось, он всё это время ехал позади. Ныне задержанный вышел, схватил девочку, придушил и скатился с ней в канаву. Там надругался и перед уходом сфотографировал жертву на мобильник. После того, как насильник уехал, девочка дошла до ближайшего дома и попросила помощи.

47news отмечают, что поначалу жертве не верили даже профессиональные психологи, работавшие с ней. Она несвойственно детям точно описывала приметы нападавшего и его автомобиля. В ближайшее время подозреваемому в изнасиловании будет избрана мера пресечения.



