В Хиросиме снесут два здания, которые устояли после атомной бомбардировки. Теперь они могут не пережить землетрясения

Экспертиза показала, что два уцелевших после американской атомной бомбардировки дома практически в центре Хиросимы, не смогут устоять при сильном землетрясении. Их снесут, но еще не скоро.

Как сообщают японские СМИ, речь идет о двух зданиях, которые стоят в Хиросиме с 1913 года. В день бомбардировки, 6 августа 1945 года, они оказались в 2,7 километра от эпицентра взрыва. У строений были сильно повреждены крыши, но крепкая конструкция стен позволила им остаться практически целыми.

В двухэтажных постройках раньше располагались цеха по производству одежды и обуви для нужд императорской армии. После бомбардировки их использовали как временный пункт помощи пострадавшим жителям.

Отмечается, что решение о сносе было принято на фоне протестов – семьи жертв и пережившие взрыв считают дома памятником. Здания сравняют с землей не раньше 2022 года.



