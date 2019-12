В Хиросиме снесут два здания, которые устояли после атомной бомбардировки. Теперь они могут не пережить землетрясения

Экспертиза показала, что два уцелевших после американской атомной бомбардировки дома практически в центре Хиросимы, не смогут устоять при сильном землетрясении. Их снесут, но еще не скоро.

Как сообщают японские СМИ, речь идет о двух зданиях, которые стоят в Хиросиме с 1913 года. В день бомбардировки, 6 августа 1945 года, они оказались в 2,7 километра от эпицентра взрыва. У строений были сильно повреждены крыши, но крепкая конструкция стен позволила им остаться практически целыми.

#Hiroshima to demolish 2 A-bombed buildings despite some opposition#ABombhttps://t.co/Km33YSwOm8